Euro Bölgesi bileşik PMI kasımda beklentilerin altında kaldı

Euro Bölgesi ekonomisinin genel durumu hakkında önemli bir gösterge olarak kabul edilen öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), kasım ayında beklentilerin altında kaldı. İmalat ve hizmet sektörlerini bir arada değerlendiren bileşik PMI, 48,1 seviyesinde açıklandı. Bu rakam, ekonomistlerin Reuters anketindeki 50 seviyesindeki tahminlerinin gerisinde kaldı. Geçen ayın nihai bileşik PMI verisi ise 50 seviyesindeydi.

Kasım ayı hizmetler sektörü alt endeksi, 49,2 ile ekonomistlerin 51,6 seviyesindeki beklentisinin altında gerçekleşti. Ekim ayında bu veri 51,6 olarak açıklanmıştı. Hizmetler sektöründeki düşüş, büyümeden daralmaya geçişin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İmalat PMI da kasım ayında zayıf performansını sürdürdü. İmalat sektörü PMI verisi 45,2 olarak açıklanarak beklentilerin (46 seviyesi) altında kaldı. Bir önceki ay olan ekimde imalat PMI yine 46 seviyesinde açıklanmıştı.

Bu verilere göre, 50 puanın üzerindeki rakamlar ekonomik büyümeyi, altındaki rakamlar ise küçülmeyi işaret ediyor. Kasım ayı verilerinin hizmetler ve imalat sektörlerindeki daralmaya işaret etmesi, Euro Bölgesi ekonomisindeki kırılganlığın devam ettiğini ortaya koyuyor.

Ekonomistler, kasım ayı PMI verilerinin ekonomik aktivitenin zayıf seyrini sürdürdüğünü ve büyüme yerine daralmanın ön planda olduğunu teyit ettiğini belirtiyor. Euro Bölgesi'nde bu durumun, politika yapıcıların gelecekteki ekonomik adımlarını şekillendirebileceği ifade ediliyor.