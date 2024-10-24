Euro Bölgesi ekim ayında ekonomik daralmaya devam etti

Euro Bölgesi'nde ticari faaliyetler Ekim ayında daralma bölgesinde kalmaya devam etti. S&P Global tarafından derlenen Hamburg Commercial Bank (HCOB) Euro bölgesi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), hem yurtiçi hem de uluslararası talepteki düşüşün etkisiyle Eylül ayındaki 49,6 puandan Ekim ayında 49,7 puana yükseldi. Ancak bu küçük artış, bölgedeki ekonomik aktivitenin daralmayı sürdürdüğüne işaret ediyor. Ekonomistler endeksin 49,8 puana çıkmasını bekliyordu.

Hamburg Commercial Bank’ın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, Euro Bölgesi ekonomisinin ikinci ay üst üste daralma gösterdiğini, imalat sektöründeki düşüşün hizmet sektöründeki küçük artışlarla dengelendiğini belirtti. İmalat PMI endeksi, Eylül ayındaki 45,0 puandan Ekim ayında 45,9 puana yükseldi. Ancak bu sektördeki daralma iki yılı aşkın süredir devam ediyor. Ayrıca, imalat üretimi endeksi de 44,9 puandan 45,5 puana çıkarken, gelecekteki üretim beklentilerini gösteren endeks ise 53,6 puandan 52,3 puana düşerek son 12 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Hizmet sektöründe ise büyüme hızı tekrar yavaşladı. Hizmet PMI endeksi, Eylül ayında 51,4 puan iken Ekim ayında 51,2 puana geriledi ve beklentilerin altında kaldı. Ekonomistler, hizmet endeksinin 51,5 puana çıkmasını bekliyordu. Hizmet çıktı fiyatları endeksi ise Eylül ayındaki 41 ayın en düşük seviyesinin hemen üzerinde 52,6 puan olarak gerçekleşti. Bileşik yeni iş endeksi de hafif bir artışla 47,7’den 47,8 puana yükseldi.