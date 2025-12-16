Euro Bölgesi ekimde dış ticaret fazlası verdi

Euro Bölgesi, ekim ayında 18,4 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin ekim ayına ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 227,5 milyar Euro'ya, ithalatı ise yüzde 5,8 düşüşle 212,8 milyar Euro'ya geriledi. Böylece AB, söz konusu ayda 14,7 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ise ekimde ihracat, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 1 artarak 258 milyar Euro'ya yükselirken, ithalat yüzde 3,6 azalışla 239,6 milyar Euro oldu. Bu dönemde Euro Bölgesi’nin dış ticaret fazlası 18,4 milyar Euro olarak kaydedildi.

AB'nin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler

Söz konusu dönemde AB’den en fazla ithalat yapan ülkeler, 40,7 milyar Euro ile ABD, 30,5 milyar Euro ile İngiltere, 20 milyar Euro ile İsviçre, 16,7 milyar Euro ile Çin ve 9,8 milyar Euro ile Türkiye olarak sıralandı.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 49,2 milyar Euro ile Çin, 29,5 milyar Euro ile ABD, 13,8 milyar Euro ile İsviçre, 13,2 milyar Euro ile İngiltere ve 9,3 milyar Euro ile Türkiye oldu.