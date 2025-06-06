Euro Bölgesi ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 oranında büyüme gösterdi. Yıllık bazda ise Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 1,5 artış kaydetti.

20 üyeli Euro Bölgesi için daha önce çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1,2 oranında artış öngörülüyordu. Revize edilen veriler, büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Avrupa Birliği genelinde GSYH arttı

Avrupa Birliği genelinde ise GSYH, 2025’in ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 oranında arttı.

Üye ülkeler özelinde bakıldığında, Almanya’da ilk çeyrekte yüzde 0,4, Fransa’da yüzde 0,1, İtalya’da yüzde 0,3 ve İspanya’da yüzde 0,6 oranında büyüme görüldü. Yıllık bazda Almanya sabit kalırken; Fransa yüzde 0,6, İtalya yüzde 0,7 ve İspanya yüzde 2,8 oranında büyüme gösterdi.

İstihdam da artış gösterdi

Eurostat’ın istihdam verilerine göre, Euro Bölgesi’nde istihdam ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 0,7 arttı. Avrupa Birliği genelinde ise istihdam çeyreklik bazda değişmezken, yıllık artış yüzde 0,4 olarak kaydedildi.