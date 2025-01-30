Euro Bölgesi ekonomisinde durgunluk! Beklentiler karşılanmadı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2024 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmedi. Bölge ekonomisi, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 büyüdü.

Piyasalar GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1 artmasını bekliyordu. Ancak açıklanan veriler bu tahminlerin gerisinde kaldı.

AB ekonomisi sınırlı büyüme gösterdi

AB genelinde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,1 oranında artış gösterdi.

Ülkelere göre GSYH performansı

Dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre GSYH: İrlanda'da yüzde 1,3, Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,1 oranında azaldı. Avusturya ve İtalya'da ise herhangi bir değişim olmadı.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla Almanya ve Avusturya yüzde 0,2, Estonya ise yüzde 0,1 oranında küçülme yaşadı. Buna karşılık İtalya yüzde 0,5 ve Fransa yüzde 0,7 büyüme kaydetti.