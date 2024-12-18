Euro Bölgesi enflasyonu Kasım'da ECB hedefini aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,2’ye yükseldi. Ekim ayında yüzde 2 olan yıllık enflasyonun kasım ayında yüzde 2,3’e çıkması beklenirken, gerçekleşen yüzde 2,2’lik oran piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı.

Çekirdek enflasyon yükseldi

Kasımda Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon yıllık yüzde 2,7, aylık bazda ise yüzde eksi 0,6 olarak ölçüldü. Bu oranlar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik enflasyon hedefinin üzerinde gerçekleşti.

Aylık bazda TÜFE yüzde eksi 0,3 olurken, enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en yüksek yıllık artış yüzde 1,74 ile hizmetlerde kaydedildi. Hizmetleri yüzde 0,53 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,17 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji ürünlerindeki enflasyon ise yüzde eksi 0,19 olarak ölçüldü.

AB genelinde en yüksek enflasyon Romanya’da

AB genelinde de enflasyon ekimde yüzde 2,3 iken kasım ayında yüzde 2,5’e çıktı. TÜFE aylık bazda yüzde eksi 0,2 olarak tespit edildi. AB uyumlu verilere göre, yıllık enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler yüzde 5,4 ile Romanya, yüzde 4,8 ile Belçika ve yüzde 4 ile Hırvatistan oldu.

Almanya ve İspanya’da yıllık enflasyon yüzde 2,4, Fransa’da yüzde 1,7 ve İtalya’da yüzde 1,5 olarak kaydedildi. Bu veriler, Avrupa genelinde enerji ve hizmet sektöründeki maliyet artışlarının tüketici fiyatlarına yansıdığını gösteriyor. ECB’nin enflasyonu kontrol altına almak için yeni adımlar atması bekleniyor.