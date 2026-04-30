Euro Bölgesi enflasyonunda 31 ayın en hızlı artışı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon yıllık bazda yüzde 3'e, aylık bazda ise yüzde 1'e yükseldi. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2,6, aylık ise yüzde 1,3 artmıştı.

Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.

Nisan ayında en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 10,9 ile enerji ürünlerinde, yüzde 3 ile hizmetlerde, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünlerinde gerçekleşti.

Yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da 2,5, İtalya'da 2,9 ve İspanya'da yüzde 3,5 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi enflasyon hedefi ise yüzde 2 seviyesinde bulunuyordu.

İlk çeyrekte yüzde 0,1 büyüme

Enflasyondaki artışa karşılık Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla da yüzde 0,8 yükseldi.

Piyasa beklentisi, GSYH'nin çeyreklik bazda 0,2, yıllık bazda yüzde 0,9 artacağı yönündeydi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1 arttı. GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 2, Litvanya'da 0,4, İsveç'te 0,2 azaldı. Fransa'da sabit kalan GSYH, İtalya'da yüzde 0,2, Almanya'da 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH'de, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 6,3 azalış, Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da 0,7, Fransa'da 1,1 ve İspanya’da yüzde 2,7 artış görüldü.