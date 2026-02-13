Euro Bölgesi geçen yılın aralık ayında 12,6 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2025 uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 214,8 milyar euro , ithalatı ise yüzde 3 yükselerek 201,9 milyar euro oldu. AB, söz konusu ayda 12,9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 234 milyar euro, ithalat ise yüzde 4,2 yükselişle 221,4 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası aralıkta 12,6 milyar euro oldu.

Öte yandan, ticaret fazlası 2025'te Euro Bölgesi'nde 164,6 milyar euro, AB'de 133,5 milyar euro olarak belirlendi.

Aralık ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 37,1 milyar euro ile ABD, 26 milyar euro ile İngiltere, 18,4 milyar euro ile Çin, 17,7 milyar euro ile İsviçre ve 9,5 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 45,2 milyar euro ile Çin, 27,8 milyar euro ile ABD, 12,2 milyar euro ile İngiltere, 10,4 milyar euro ile İsviçre, 8,2 milyar euro ile Türkiye olarak tespit edildi.