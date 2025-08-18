Euro Bölgesi haziranda 7 milyar Euro ticaret fazlası verdi
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi haziran ayında 7 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi. Aynı dönemde Avrupa Birliği’nin (AB) ihracatı değişmezken, ithalat yüzde 6,4 arttı ve AB 8 milyar Euro dış ticaret fazlası kaydetti. En fazla ticaret yapılan ülkeler arasında ABD, Çin, İngiltere, İsviçre ve Türkiye öne çıktı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı.
AB’nin dış ticareti
Haziran ayında AB’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 213,7 milyar Euro oldu. İthalat ise yüzde 6,4 artışla 205,7 milyar Euroya yükseldi. Böylece AB, söz konusu ayda 8 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.
Euro Bölgesi 7 milyar Euro fazla verdi
Euro Bölgesi’nde ihracat haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artarak 237,2 milyar Euroya çıktı. İthalat ise yüzde 6,8 yükselişle 230,2 milyar Euro olarak kaydedildi. Böylece Euro Bölgesi’nin dış ticaret fazlası 7 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.
En büyük ticaret ortakları
Haziranda AB’den en fazla ithalat yapan ülkeler; ABD (40,2 milyar Euro), İngiltere (30,1 milyar Euro), İsviçre (17,6 milyar Euro), Çin (16,9 milyar Euro) ve Türkiye (9,2 milyar Euro) oldu.
AB ülkelerine en fazla ihracat yapan ülkeler ise Çin (46,4 milyar Euro), ABD (30,6 milyar Euro), İngiltere (13,6 milyar Euro), İsviçre (11,9 milyar Euro) ve Türkiye (8,5 milyar Euro) olarak sıralandı.