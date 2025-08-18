Euro Bölgesi haziranda 7 milyar Euro ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı.

AB’nin dış ticareti

Haziran ayında AB’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 213,7 milyar Euro oldu. İthalat ise yüzde 6,4 artışla 205,7 milyar Euroya yükseldi. Böylece AB, söz konusu ayda 8 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi 7 milyar Euro fazla verdi

Euro Bölgesi’nde ihracat haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artarak 237,2 milyar Euroya çıktı. İthalat ise yüzde 6,8 yükselişle 230,2 milyar Euro olarak kaydedildi. Böylece Euro Bölgesi’nin dış ticaret fazlası 7 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

En büyük ticaret ortakları

Haziranda AB’den en fazla ithalat yapan ülkeler; ABD (40,2 milyar Euro), İngiltere (30,1 milyar Euro), İsviçre (17,6 milyar Euro), Çin (16,9 milyar Euro) ve Türkiye (9,2 milyar Euro) oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat yapan ülkeler ise Çin (46,4 milyar Euro), ABD (30,6 milyar Euro), İngiltere (13,6 milyar Euro), İsviçre (11,9 milyar Euro) ve Türkiye (8,5 milyar Euro) olarak sıralandı.