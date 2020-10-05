Euro Bölgesi hizmet PMI eylülde 48 puana geriledi

05 Ekim 2020

Euro Bölgesi hizmet satın alma yöneticileri endeksi eylül ayında, ağustos ayındaki 50,5 puandan, 48 puana geriledi. Beklentiler endeksin 47,6 puana gerilemesiydi.

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, Eylül ayında COVID-19 önlemlerinin İspanya ve İtalya, Fransa ve Almanya'da önlemlerin sıkılaştırılmasıyla hizmet sektörünün zorlandığını ifade etti ve, "Hizmet Sektörü, COVID-19 salgınının ikinci dalgasının kontrol edilip edilemeyeceği ile ilgili açıklamalara bağlı olarak sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesi hizmet sektörünün toparlanmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Diğer yandan Euro Bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi, eylül ayında 1,5 puan düşüşle, 50,4 puan ile üç ayın en düşük düzeyine geriledi.