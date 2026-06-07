Euro Bölgesi için kırmızı alarm: Büyüme sert fren yapacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralırken üçüncü çeyrek için de durgun bir seyir bekleniyor. Yılın sonunda ise Deutsche Bank sınırlı bir toparlanma ve 2027 için yüzde 1,1'lik büyüme öngörüyor.

Enerji şokunun enflasyonu artırırken hanehalkı harcamalarını, yatırımları ve ihracatı olumsuz etkilediğini belirten banka, 2026 enflasyon tahminini de yüzde 3,1'e, 2027 tahmini ise yüzde 2,5'e yükseltti.

Faiz artışı öngörüsü

Deutsche Bank ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran ve eylül aylarında 25'er baz puanlık faiz artışına giderek mevduat faizini yüzde 2,50'ye çıkaracağını öngörüyor.

Almanya, Fransa ve İtalya'nın 2026'da sırasıyla yüzde 0,5, yüzde 0,5 ve yüzde 0,4 büyümesi beklenirken, İngiltere'nin yüzde 1 büyümeyle daha güçlü bir performans sergileyeceği tahmin ediliyor.

Banka, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması halinde Euro Bölgesi büyümesinin sıfıra kadar düşebileceği ve enflasyonun yüzde 3,5'e yükselebileceği uyarısında bulundu.

Daha güçlü faiz artırımları gündeme gelebilir

ECB Başekonomisti Philip Lane de yüksek enerji maliyetlerineişaret ederek enflasyon tahminlerinin haziran ayında yukarı yönlü revize edilebileceğini ifade etmişti. ECB'nin faiz patikasına ilişkin önceden karar vermediğini vurgulayan Lane, krizin seyrine göre farklı senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirterek, şokun kalıcı hale gelmesi durumunda daha güçlü faiz artırımlarının gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Piyasalar ise ECB'nin 11 Haziran toplantısında politika faizini yüzde 2'den yüzde 2,25'e yükseltmesini bekliyor. Lane ayrıca, ECB'nin 2022'deki enflasyon şokunda yaptığı hataları tekrarlamayacağını ve kararların gelen verilere göre şekilleneceğini kaydetti.