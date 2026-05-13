Euro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi’nin 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Euro Bölgesi’nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentileri de Euro Bölgesi’nde GSYH’nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,8 artacağı yönündeydi.

AB’de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi. GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda’da yüzde 2, Litvanya’da yüzde 0,4, Romanya ve İsveç’te yüzde 0,2 azaldı. Fransa’da sabit kalan GSYH, İtalya’da yüzde 0,2, Almanya’da yüzde 0,3 ve İspanya’da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre İrlanda’da yüzde 6,3, Romanya’da yüzde 1,5 azalırken, Almanya’da yüzde 0,3, İtalya’da yüzde 0,7, Fransa’da yüzde 1,1 ve İspanya’da yüzde 2,7 yükseldi.

İstihdam verileri

Euro Bölgesi’nde istihdam ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,5 arttı.

AB’de ise istihdam, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,6 yükseldi.