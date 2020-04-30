Euro Bölgesi, ilk çeyrekte yüzde 3,8 daraldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 küçüldü. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 azaldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin birinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,3 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,7'lik düşüş gösterdi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik martta arttı