Euro Bölgesi imalat sanayi aralık ayı PMI son üç ayın en düşük seviyesinde

S&P Global, Euro Bölgesi'nin aralık ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Söz konusu verilere göre, Euro Bölgesi'nin imalat sektörü, yeni siparişler, üretim, satın alma faaliyetleri ve envanterlerde gerileme yaşadı. Euro Bölgesi'nde kasımda 45,2 puan olan imalat sanayi PMI, aralıkta 45,1 puana inerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü.

2022'den beri süregelen daralma devam ediyor

Almanya, Fransa ve İtalya'da da imalat sanayi aralıkta zayıfladı ve böylece Euro Bölgesi'nde imalat sektörü 2024'ü daralarak tamamladı. Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2022 yılının ortalarından bu yana 50 puanın altında seyrediyor.

Rubia: Üretim sektöründe toparlanma görünmüyor

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Euro Bölgesi'nde üretim sektörünün aralık ayında da toparlanamadığını belirtti. Yeni siparişlerin önceki iki aya göre daha da azaldığını anımsatan Rubia, imalatın hızlı toparlanmasının beklenmediğini ifade etti.