Euro Bölgesi işsizlik oranı mayısta yüzde 7.4’e yükseldi

02 Temmuz 2020

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı mayıs ayında, beklenti olan yüzde7.7’nin altında kalmasına rağmen, nisan ayındaki yüzde 7.3’ün üzerine çıktı.

Avrupa ekonomileri mayıs ayında kapanan işletmeleri yeniden faaliyete almak adına çalışmalara başlasa da, sosyal mesafe önlemleri ve seyahat yasakları etkisiyle ekonomik toparlanma beklenen hıza ulaşmadı.

Euro Bölgesi’nde işsiz sayısı 12 milyon 146 bin kişi olurken açıklanan yüzde 7.4’lük işsizlik oranı 2019 yılı kasım ayından bu yana açıklanan en yüksek işsizlik oranı oldu.

15 ve24 yaşları arasını kapsayan genç nüfus işsizliği ise nisan ayındaki yüzde 15.7’den yüzde 16’ya yükseldi.

Kimi ekonomistler hükümetlerin yardımları azaltması ile bu oranın yükseleceğini öngörüyorlar. Avrupa borç krizinin zirvesinde Euro Bölgesi işsizlik oranı yüzde 12’nin üzerindeydi.

Avrupa Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Euro Bölgesi’nin gayri safi yurt içi hasılasında 2020 yılı için yüzde 8.7’lik bir daralma, 2021 yılı için yüzde 5.2’lik bir büyüme öngörüldüğü duyuruldu.