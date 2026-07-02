Euro Bölgesi işsizlik oranı mayıs ayında tarihi düşük seviyesini korudu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), mayıs ayında Euro Bölgesi işsizlik oranı verisinin yüzde 6,2 ile tarihi en düşük seviyede sabit kaldığını bildirdi. Perşembe günü yayımlanan mevsimsellikten arındırılmış veriler, 21 üyeli para birliği blokunda istihdam piyasasının jeopolitik risklere karşı direnç koruduğunu gösterdi. Piyasadaki bağımsız ekonomistler, mayıs ayı genelinde oranın yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyordu.

Küresel ölçekte yaşanan enflasyon endişelerine rağmen bölgesel istihdam piyasası olumsuz etkileri atlatmış görünüyor. Haziran ayında imzalanan ABD-İran geçici barış anlaşması sonrasında küresel petrol fiyatları çatışma öncesi seviyelere kadar geriledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyona yönelik yukarı ve aşağı yönlü risklerin birkaç hafta öncesine kıyasla çok daha dengeli bir konuma geldiğini ifade etti.

Jeopolitik risklerin makroekonomik etkileri hafifliyor

Şubat ayı sonunda başlayan ABD-İsrail ortak askeri operasyonu ham petrol fiyatlarında keskin yükselişler yaratmıştı. Enerji maliyetlerindeki ani artış, Euro Bölgesi işsizlik oranı üzerinde baskı oluştururken bölgesel enflasyonu yukarı yönlü tetikleme tehdidi barındırıyordu. ECB, geçen ay gerçekleştirdiği para politikası toplantısında faiz oranlarını artırma kararı alırken söz konusu jeopolitik arz endişelerini temel gerekçe şeklinde sunmuştu. Baskıların hafiflemesiyle Euro Bölgesi işsizlik oranı cephesindeki güçlü duruşun önümüzdeki dönemde daha da desteklenmesi bekleniyor.