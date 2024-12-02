Euro Bölgesi kasım ayı imalat sanayi PMI son iki ayın en düşük seviyesinde

S&P Global'in paylaştığı veriler göre, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayında 0,8 puan düşerek 45,2 puana indi.

En sert düşüş Almanya, Fransa ve İtalya'da

Euro Bölgesi'nde ekimde 46 puan olan imalat sanayi PMI, kasımda 45,2 puana inerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Böylece, Euro Bölgesi'nde fabrika koşulları kasım ayında kötüleşti. Veriler, Euro Bölgesi genelinde üretim koşullarının bozulduğunu ortaya koydu. Ayrıca, Almanya, Fransa ve İtalya'da imalat sanayi kasım ayında sert biçimde geriledi.

Cyrus de la Rubia: Yakın gelecekte toparlanmak zor gözüküyor

Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Bu rakamlar korkunç görünüyor. Euro Bölgesi'ndeki üretim durgunluğu asla bitmeyecekmiş gibi duruyor. Yeni siparişler artan bir hızla düşerken yakın gelecekte bir toparlanma belirtisi de yok" ifadesini kullandı.