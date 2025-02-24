Euro Bölgesi ocak ayı enflasyon verileri Avrupalı yatırımcıların odağında

Almanya Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik partileri yüzde 28,6 ile genel seçimi önde tamamladı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisi yüzde 20,8'lik oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, Sosyal Demokrat Parti yüzde 16,4 oy oranıyla üçüncü, Yeşiller Partisi ise yüzde 11,6 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Yeni Almanya Başbakanı yatırımcıların odağında

Analistler, Almanya seçimlerinde zaferini ilan eden CDU/CSU partilerinin başbakan adayı FriedrichMerz'in başbakanlık görevine başlayabilmesi için koalisyon görüşmelerinde diğer partileri ikna etmesi gerekeceğini, konuya ilişkin haber akışının piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

ECB'nin atacağı adımlar...

Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin, ECB'nin gelecek dönemde izleyeceği politikaya yönelik fiyatlamaları da etkileyebileceği öngörülüyor. Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.