Euro Bölgesi şubat verileri açıklandı! İmalat sanayi PMI 9 ayın zirvesinde

Euro Bölgesi'nde şubat ayında imalat sanayisi şirketlerinin faaliyetlerinde canlanma yaşandı.

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öncü verilerine göre, Euro Bölgesi'nde ocakta 50,2 olan bileşik PMI, şubatta aynı seviyeyi korudu.

Ocak ayında 46,6 olan imalat sanayi PMI ise şubatta 47,3'e yükselerek son 9 ayın en üst seviyesine ulaştı. Bu dönemde hizmet sektörü PMI 51,3'ten 50,7'ye indi.