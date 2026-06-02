Euro Bölgesi tüketici fiyatlarında yükseliş ivme kazandı

Euro Bölgesi enflasyonu mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,2 seviyesine çıktı. Nisan döneminde yüzde 3,0 olan tüketici fiyat artışı yeni bir ivme kazandı. Bloomberg anketine katılan analistlerin ortalama tahminleri de mayıs ayı verisinin söz konusu seviyede geleceğine işaret ediyordu.

Bölge ekonomisinde genel tüketici fiyatları 2023 yılından bu yana ilk kez yüzde 3 eşiğinin üzerinde seyretti. Son üç yılın ardından gelen yüksek oran, fiyat baskılarının kıta genelinde sürdüğünü net şekilde gösteriyor.

Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon mayısta yüzde 2,5 seviyesine ulaştı. Bloomberg analistlerinin bu veriye yönelik piyasa beklentisi ise yüzde 2,4 seviyesinde yoğunlaşıyordu. Çekirdek fiyat artışları analist öngörülerini geride bıraktı.

Yaşanan tırmanış ile birlikte Euro Bölgesi 2023 yılından bu yana en yüksek oranlı fiyat artışını yaşamış oldu.