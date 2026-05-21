Euro Bölgesi PMI ekonomik aktivitede daralmaya işaret etti

S&P Global tarafından yayımlanan verilere göre, Euro Bölgesi ekonomik aktivitesi mayıs ayında son iki buçuk yılı aşkın sürenin en yüksek hızında daraldı. Ortadoğu'da devam eden savaşın etkisiyle artan yaşam maliyetleri hizmet talebini düşürürken, girdi fiyatları enflasyonu son üç buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro Bölgesi PMI verisi, nisan ayındaki 48,8 seviyesinden mayıs ayında 47,5 seviyesine geriledi. Reuters anketinde verinin değişim göstermemesi öngörülüyordu. Bu veri, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. 50,0 seviyesinin altındaki değerler daralmaya işaret ederken, Euro Bölgesi özel sektörü üst üste ikinci ayda daralma kaydetti.

Euro Bölgesi özel sektöründe siparişler son 18 ayın en düşük seviyesine indi

S&P Global Market Intelligence baş işletme ekonomisti Chris Williamson, Ortadoğu'daki savaşın Euro Bölgesi ekonomisi üzerinde daraltıcı etki yarattığını bildirdi. Araştırma verileri, Euro Bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,2 oranında daralacağına işaret etti. Genel talep seviyesinde düşüş kaydedildi. Özel sektör genelinde yeni siparişler son 18 ayın en yüksek hızında geriledi. Euro Bölgesi içi ticaret de dahil olmak üzere yeni ihracat siparişleri Ocak 2025'ten bu yana en yüksek hızda daraldı. Hizmet sektöründe yeni iş hacmi düşerken, nisan ayında artış gösteren fabrika siparişleri yeniden daralma bölgesine geçti.

Hizmet sektörü PMI verisi 46,4 seviyesine geriledi

Euro Bölgesi ekonomisinin temel bileşenlerinden olan hizmet sektörü aktivitesi Şubat 2021'den bu yana en yüksek hızda daraldı. Öncü hizmetler PMI verisi, 47,7 seviyesindeki artış öngörüsüne karşılık nisan ayındaki 47,6 seviyesinden 46,4 seviyesine indi. Hizmet sektörünün, savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki artış ve yaşam maliyetlerinden olumsuz yönde etkilendiği belirtildi.

Girdi fiyatları enflasyonu üç buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Maliyet baskılarında artış gözlendi. Birleşik PMI verileri, girdi fiyatları enflasyonunun üç buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Müşterilere yansıtılan fiyatlar son 38 ayın en yüksek hızında artarken, bu artış nisan ayına göre ivme kazandı.

S&P Global, fiyat göstergelerinin önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 4 seviyesine yaklaşabileceğine işaret ettiğini raporladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen ayın sonlarında faiz oranlarını sabit bırakmıştı. Resmi verilere göre nisan ayında yüzde 3,0 seviyesinde sabit kalan Euro Bölgesi enflasyonu, ECB'nin yüzde 2,0 oranındaki hedefinin üzerinde bulunuyor.

Euro Bölgesi istihdam kayıpları Ağustos 2013 sonrasının zirvesine çıktı

Euro Bölgesi şirketleri istihdamı üst üste beşinci ayda azalttı. İş kaybı hızı Kasım 2020'den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. Pandemi dönemi hariç tutulduğunda, istihdam kayıpları Ağustos 2013'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Hizmet şirketleri 2021 başından bu yana ilk kez istihdam kesintisine giderken, imalat sektöründeki çalışan sayısı yeniden daraldı. İş dünyası güven endeksi 32 ayın en düşük seviyesine indi. Hizmet şirketlerinin güven seviyesi Eylül 2022'den bu yana en düşük değerde ölçüldü. Piyasalar önümüzdeki ay açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararını ve enflasyon verilerini izleyecek.