Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri Avrupa'nın ekonomik tablosunu ortaya koyacak

Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, Avrupa borsalarında da karışık bir seyir izlenirken, gözler Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Yeni işlem gününde karışık seyirle başlayan Avrupa borsalarında Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 519,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 20.375 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.343 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 34.712 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.349 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 artışla 12.127 puandan işlem görüyor.

Euro Bölgesi hane halkı reel gelirlerinde artış

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başbakan Michel Barnier'nin istifasını onaylaması gündemde önemli yer kaplarken, Avrupa'daki merkez bankaları yetkililerinin sözde yönlendirmeleri devam ediyor. Öte yandan, Fitch'in yayımladığı raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 büyümesinin beklendiği belirtilirken, bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2026'da yüzde 1,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, Euro Bölgesi'nde hane halkı reel gelirlerinin arttığı ancak tüketimdeki toparlanmanın "cılız" kaldığına işaret edildi.

Bugün, ayrıca Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.