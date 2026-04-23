Euro Bölgesi'nde arz baskısı: PMI daralma sinyali verdi!

Euro Bölgesi'nde bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 beklentisine karşın 48,6’ya gerilerken Goldman Sachs, Avrupa ekonomilerinde önemli arz baskılarının ortaya çıktığına dikkat çekti.

İngiltere bileşik PMI ise 52,0 seviyesine ulaşarak beklentileri aşarken Euro Bölgesi’ne kıyasla daha güçlü performans gösterdi.

Girdi fiyatları yükseldi teslimatlar uzadı

Goldman Sachs, her iki ekonomide de net arz baskılarının yaşandığını belirterek, art arda ikinci ayda imalat sektöründe girdi fiyatlarının yükseldiğine ve teslimat sürelerinin uzadığına vurgu yaptı.

Fiyat artışları ve teslimat süresi uzamaları özellikle İngiltere verilerinde hale gelirken, Goldman Sachs ekonomistleri 'yüzde-denge' endekslerinin baskıların yoğunluğundan ziyade genişliğini ölçtüğünü hatırlattı.

Faaliyet bileşenleri de bir yılı aşkın süren istikrar döneminin ardından Euro Bölgesi’nde ciddi düşüş gösterdi. Düşüş, fiyat ve teslimat süresi ölçümlerindeki değişimlerden daha küçük kaldı. Her iki ekonominin beklenti bileşenleri de benzer örüntüler sergiledi. PMI açıklama notları dikkat çekici sinyaller verdi. Beklenen fiyat artışları ve olası arz kesintileri öncesinde firmaların stoklarını artırdığı görülürken, bu eğilim faaliyet verilerini destekleyen önemli bir unsur oldu.

Enerji şoku sonrası arz kesintileri kritik

Öte yandan Goldman Sachs, ekonomik verilerin bölgesel büyüme üzerindeki etkilerin izlenmesi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekerken, devam eden enerji şokunun yol açabileceği arz kesintilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.