Euro Bölgesi'nde bugün, mart ayı enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün yaptığı açıklamada ABD'nin tarifelerinin enflasyonu destekleyeceğini belirtti ve AB'nin gerektiğinde misilleme yapmak için güçlü bir planının bulunduğunu ifade etti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,3 ile beklentilerin altında gelerek zayıf kalmaya devam etti. Euro Bölgesi'nde de aynı döneme ilişkin imalat sanayi PMI 48,6 ile tahminlerin altında gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde bugün mart ayına ilişkin enflasyon verileri, işsizlik oranı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

Avrupa borsalarında pozitif seyir

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 yükselişle 539,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 artışla 22.431 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 8.649 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 primle 38.413 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kazançla 13.217 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 7.860 puan seviyelerinde seyrediyor.