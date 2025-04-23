Euro Bölgesi’nde büyüme hızı yavaşladı: Hizmet sektörü daraldı, imalat sürprizi

Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler yeniden gündeme geldi. S&P Global tarafından yayımlanan HCOB öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisine göre, bölge genelinde iş faaliyetlerinin büyüme hızı bu ay yavaşladı. Mart ayında 50,9 seviyesinde olan endeks, Nisan'da 50,1'e gerileyerek beklenti olan 50,4'ün de altında kaldı. Endeks, büyüme ile daralma arasındaki eşik olan 50 seviyesinin hemen üzerinde kaldı.

Özellikle hizmet sektöründeki zayıflama dikkat çekti. Hizmet PMI verisi, Mart ayında 51,0 iken Nisan'da 49,7’ye düşerek daralma bölgesine geçti. Bu sonuç, analistlerin 50,5 seviyesindeki mütevazı düşüş beklentisinin oldukça gerisinde kaldı.

HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, “Hizmet sektörü biraz parti bozan bir sektöre dönüştü. Aktivite, Şubat 2024'ten beri neredeyse sürekli olarak yaptığı gibi büyümek yerine küçüldü. Bu, tüm ekonomiyi durgunluk bölgesine itti” diyerek hizmet sektöründeki bu zayıflamanın genel ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çekti.

İmalat sektöründe ise beklentilerin aksine hafif bir toparlanma yaşandı. Mart’ta 48,6 olan imalat PMI, Nisan’da 48,7’ye yükseldi. Bu seviye, analistlerin 47,5 düzeyindeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Yaklaşık üç yıldır süren düşüş sürecinde ilk kez küçük çaplı da olsa pozitif bir sinyal alındı.

Bileşik PMI’ye katkı sağlayan çıktı endeksi ise 50,5’ten 51,2’ye yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, üretimdeki sınırlı iyileşmeye işaret ederken, hizmet sektöründeki zayıflık genel büyüme hızını sınırladı.

Veriler, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasına yönelik beklentileri etkileyebilecek nitelikte. Ekonomik büyümenin ivme kaybetmesi, ilerleyen dönemde gevşeme yanlısı adımların önünü açabilir.