Euro Bölgesi’nde ekim ayı enflasyonu beklentileri aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında yüzde 1,7 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yüzde 2’ye yükseldi. Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde ekim ayında çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,9 ile hizmet sektöründe yaşandı. Bunu yüzde 2,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Öte yandan, enerji fiyatları ekimde yüzde 4,6 geriledi.

AB uyumlu enflasyon verilerine göre, ekim ayında Belçika'da enflasyon yüzde 4,7, Hollanda’da yüzde 3,3, Estonya’da yüzde 4,5 ve Yunanistan’da yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti. Almanya’da ise yıllık enflasyon yüzde 2,4, İspanya’da yüzde 1,8, Fransa’da yüzde 1,5 ve İtalya’da yüzde 1 oldu.

Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde sürdürülebilir hale gelmesini amaçlıyor.