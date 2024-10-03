Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite son 7 ayın en düşük seviyesinde

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB)'nın paylaştığı verilere göre, Euro Bölgesi'nde eylülde ekonomik aktivite geriledi.

Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivite eylül ayında daraldı ve son 7 ayın en düşük seviyesine indi; mal ve hizmetlere olan talep ise hızla düştü.

Ağustos ayında 51 seviyesinde olan Euro Bölgesi bileşik PMI, eylülde 49,6’ya indi. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Euro Bölgesi'nde ağustosta 52,9 olan hizmet sektörü PMI da eylülde son 7 ayın en düşük değeri olan 51,4'e geriledi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.