Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi verileri beklenirken Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 düşüşle 507,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 azalışla 19.250 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.074 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 34.037 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 7.351 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,8 azalışla 11.504 puandan işlem görüyor.

Bölgede açıklanan verilere göre Almanya'da ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 2 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. İngiltere'de eylül ayı işsizlik oranı ise yüzde 4,3 ile öngörüleri geride bıraktı. Analistler, bugün Euro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksinin takip edileceğini söyledi.