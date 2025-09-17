Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin altında kaldı

Euro bölgesinde Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,0 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Eurostat verilerine göre, çekirdek enflasyon ve tütün hariç enflasyon ise aylık bazda artış gösterdi.

Ağustos ayında Euro bölgesi TÜFE, aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,0 yükseldi. Bu oran, piyasa beklentisi olan aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,1'in altında gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,3 artarken, tütün hariç TÜFE aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,0 olarak kaydedildi.

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, Euro bölgesinde yıllık enflasyon Ağustos 2025'te yüzde 2,0 ile Temmuz ayına kıyasla sabit kaldı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu oran yüzde 2,2 idi. Avrupa Birliği'nde ise yıllık enflasyon Ağustos 2025'te yüzde 2,4 seviyesinde sabit kalarak bir yıl önceki yüzde 2,4'lük oranı korudu.

Enflasyona en büyük katkı hizmetlerden

En düşük yıllık enflasyon oranları Kıbrıs (yüzde 0,0), Fransa (yüzde 0,8) ve İtalya (yüzde 1,6) olarak kaydedilirken, en yüksek oranlar Romanya (yüzde 8,5), Estonya (yüzde 6,2) ve Hırvatistan (yüzde 4,6) şeklinde sıralandı. Temmuz 2025'e kıyasla, enflasyon dokuz üye ülkede düştü, dört ülkede sabit kaldı ve on dört ülkede yükseldi.

Ağustos 2025'te Euro bölgesinde yıllık enflasyona en büyük katkıyı hizmetler (+1,44 yüzde puan), ardından gıda, alkol ve tütün (+0,62 yüzde puan), enerji dışı sanayi ürünleri (+0,18 yüzde puan) sağlarken, enerji (-0,19 yüzde puan) ise aşağı yönlü bir etki yaptı.