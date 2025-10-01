Euro Bölgesi'nde enflasyon eylülde yüzde 2,2'ye yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,2'ye yükseldi. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,1 olarak kaydedildi.

Beklentiler doğrultusunda gerçekleşen enflasyonun çekirdek göstergesi yıllık yüzde 2,3, aylık ise yüzde 0,1 arttı.

Sektörel bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetlerde görüldü. Gıda, alkol ve tütün ürünlerinde artış yüzde 3, enerji dışı sanayi ürünlerinde ise yüzde 0,8 olarak belirlendi.

Ülke bazında bakıldığında, enflasyon Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefi bulunuyor.