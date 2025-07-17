Euro Bölgesi'nde enflasyon haziranda yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) haziran ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 1,9 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yüzde 2’ye ulaştı. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 oldu. Piyasa beklentileri de yıllık enflasyonun haziranda yıllık yüzde 1,9, aylık yüzde 0,3 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde haziranda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda 0,4 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde haziranda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,51 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,59 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,13 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,25 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de ise mayısta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,3'e yükseldi. AB'de TÜFE mayısta aylık yüzde 0,3 seviyesinde belirlendi.

Yıllık enflasyon haziran ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya’da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.​​​​​​​​​​​​​​