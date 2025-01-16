Euro Bölgesi'nde enflasyon ve faizde yetkililer iyimser

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi Mario Centeno, Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun seyrine dair bilgi verdi.

Portekiz TV kanalı RTP3 konuşan Centeno, genel olarak enflasyonun kontrol altında olduğunu, gelecek aylar, çeyrekler ve 1,5 yıla bakılması durumunda enflasyonun muhtemelen yüzde 2’nin altındaki değerlere yaklaştığını açıkça gördüklerini ifade etti.

Centeno, "Faiz oranı da ideal olarak yüzde 2’ye yakın değerlere doğru bir yörüngede devam edecektir" dedi.

ECB Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, enflasyonla mücadelenin fiilen kazanılmış olması nedeniyle yaza kadar yüzde 2’ye ulaşmak için faiz oranlarını düşürmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.