Euro Bölgesi'nde enflasyon yeniden yükseldi: Enerji fiyatları damga vurdu

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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle temmuz ayında yüzde 2,9'a çıktı. Aylık fiyat artışı ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin temmuz ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Öncü veriler teyit edildi

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde haziran ayında yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,9'a yükseldi. Bölgedeki tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Geçen yılın temmuz ayında Euro Bölgesi'ndeki yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesinde bulunuyordu. Açıklanan nihai rakamlar, yıllık enflasyonun yüzde 2,9, aylık enflasyonun ise yüzde 0,2 olacağı yönündeki öncü verilerle uyumlu gerçekleşti.

Enerji fiyatları yüzde 10,3 arttı

Enerji ve gıda gibi fiyat hareketleri daha değişken ürünlerin hesaplama dışında tutulduğu çekirdek enflasyon, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,5 olarak ölçüldü. Çekirdek fiyatlar aylık bazda ise değişim göstermedi.

Temmuz ayında en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 10,3 ile enerji ürünlerinde kaydedildi. Hizmet fiyatları yüzde 3,3 yükselirken gıda, alkol ve tütün ürünlerindeki artış yüzde 1,2 oldu. Enerji dışı sanayi ürünlerinin fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,9 arttı.

AB'de yıllık enflasyon yüzde 3 oldu

Avrupa Birliği genelinde haziran ayında yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 3'e yükseldi. AB'de tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

Yıllık enflasyon temmuz ayında Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 2,4 ve İtalya'da yüzde 2,9 olarak hesaplandı. İspanya'da ise enflasyon yüzde 3,9 ile bu ülkelerin üzerinde gerçekleşti.