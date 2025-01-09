Euro Bölgesi'nde gözler perakende satış verilerinde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 512 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 20.289 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.254 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 34.930 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 11.765 puandan işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.222 puana geriledi.

Enflasyonist baskılar artacak mı?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Trump'ın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin açıklamalarıyla haber akışının risk algısının artmasına neden olduğunu kaydeden analistler, tarife politikalarının küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıların artabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Yoğun veri gündemi

Avrupa'da, resesyon endişeleri bölgenin ana ekonomik gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Açıklanan verilerden alınan sinyaller imalat sanayinde risklere işaret ederken, son aylarda enflasyon verilerindeki katılık risk algısını besliyor. Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda yüzde 1,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini söyledi.