Euro Bölgesi'nde gözler sanayi üretimi verilerinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife uygulamaları küresel ticareti etkilemeye devam ederken, Avrupa borsaları yeni günde satış ağırlıklı hareket ediyor. Bugün, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerinden üzüntü duyduklarını ve vergilerin ekonomik boyutuyla örtüşen seviyede karşılık vereceklerini kaydeden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB, tüketicileri ve işletmeleri korumak için harekete geçmelidir. Bugün aldığımız karşı önlemler güçlü ve orantılı. ABD, 28 milyar dolar değerinde tarife uygularken biz, 26 milyar Euro değerinde karşı önlem alıyoruz. Bu, ABD'nin tarifelerinin ekonomik kapsamıyla örtüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat istikrarı korunabilecek mi?

Söz konusu dönemde açıklama yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, yeni dönemde fiyat istikrarını korumanın zorlu bir görev olacağını söyledi. Uluslararası düzene ilişkin yerleşik kuralların altüst olduğuna dikkati çeken Lagarde, dünyanın birkaç ay önce düşünülemeyecek siyasi kararlara tanıklık ettiğini ifade etti.

Avrupa borsalarında son durum...

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 540,34 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 22.527,5 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.536,25 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 37.982 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 12.764,94 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 7.950,75 puanda bulunuyor.