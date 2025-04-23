Euro Bölgesi'nde iş faaliyetlerinde büyüme yavaşladı, hizmet sektörü geriledi

Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetlerin büyüme temposu nisan ayında ivme kaybederken, hizmet sektöründe daralma yaşandı ve imalat sektöründeki düşüş eğilimi sürdü.

S&P Global tarafından yayımlanan HCOB öncü bileşik Euro Bölgesi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mart ayında 50,9 seviyesindeyken nisan ayında 50,1'e geriledi. Bu veri, büyüme ile daralmayı ayıran 50 eşiğinin hemen üzerinde kalırken, ekonomistlerin 50,4 düzeyindeki beklentisinin de altında gerçekleşti.

"Aktivite büyümek yerine küçüldü"

HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Hizmet sektörü biraz parti bozan bir sektöre dönüştü. Aktivite, Şubat 2024'ten beri neredeyse sürekli olarak yaptığı gibi büyümek yerine küçüldü. Bu, tüm ekonomiyi durgunluk bölgesine itti" değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet sektörünü kapsayan endeks ise marttaki 51,0 seviyesinden 49,7'ye gerileyerek daralma bölgesine geçti. Bu düşüş, analistlerin 50,5 seviyesindeki beklentisinin de altında kaldı.

Öte yandan, yaklaşık üç yıldır küçülme eğiliminde olan imalat sektöründe sınırlı bir iyileşme gözlemlendi. Sektörün PMI verisi, beklentilerin 47,5 olduğu ortamda mart ayındaki 48,6 seviyesinden nisan ayında 48,7'ye yükseldi.

Bileşik PMI verisine katkıda bulunan çıktı endeksi ise 50,5’ten 51,2’ye yükselerek yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.