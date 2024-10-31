Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylülde önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5,9 seviyesinde kaldı. İşsizlik, geçen yılın aynı ayında yüzde 6,1 seviyesindeyken bu yıl yüzde 5,9’a gerileyerek düşüş gösterdi.

Euro Bölgesi'nde de işsizlik oranı eylülde aylık bazda değişiklik göstermeyerek yüzde 6,3 olarak kaydedildi. Geçen yılın eylül ayında yüzde 6,6 olan işsizlik oranının düşmesi dikkat çekti.

Eylül ayında işsizlik oranları, İspanya’da yüzde 11,2, Yunanistan’da yüzde 9,3, İsveç’te yüzde 8,5 ve Finlandiya’da yüzde 8,4 olarak kaydedildi. Almanya'da işsizlik oranı yüzde 3,5 seviyesindeyken, Fransa'da yüzde 7,6 olarak hesaplandı.

Genç işsizlik oranları ise AB’de yüzde 14,8, Euro Bölgesi’nde yüzde 14,4 olarak belirlendi. Eylül ayında AB genelinde 25 yaş altı genç işsiz sayısı 2 milyon 861 bine ulaşırken, bunun 2 milyon 287 binlik kısmı Euro Bölgesi ülkelerinde kaydedildi.