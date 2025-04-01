Euro Bölgesi'nde işsizlik şubatta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi’nin 2025 yılı şubat ayına ait işsizlik verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre, AB genelinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ocak ayında yüzde 5,8 seviyesindeyken, şubat ayında yüzde 5,7’ye geriledi. Euro Bölgesi’nde ise işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 6,2’den yüzde 6,1’e düştü.

Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı Euro Bölgesi’nde yüzde 6,5, AB genelinde ise yüzde 6,1 olarak kaydedilmişti. Böylece yıllık bazda da düşüş dikkat çekti.

İspanya, İsveç ve Yunanistan’da oranlar yüksek

Şubat ayında AB üyesi bazı ülkelerde işsizlik oranları Avrupa ortalamasının üzerinde kaldı. İspanya’da yüzde 10,4, İsveç’te yüzde 9, Finlandiya’da yüzde 8,8 ve Yunanistan’da yüzde 8,6’lık işsizlik oranları kaydedildi.

AB genelinde toplam işsiz sayısı 12 milyon 677 bin kişi olarak hesaplandı. Bu kişilerin 10 milyon 580 bini ise Euro Bölgesi ülkelerinde yer aldı.

Genç işsizlik oranları dikkat çekiyor

Eurostat verileri, 25 yaş altındaki gençler arasında işsizliğin halen yüksek seviyelerde seyrettiğini ortaya koydu. Şubat ayında AB genelinde genç işsiz sayısı 2 milyon 835 bine ulaşırken, bu sayı Euro Bölgesi içinde 2 milyon 272 bin olarak kaydedildi. Genç nüfustaki işsizlik oranı AB’de yüzde 14,5, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 14,2 olarak ölçüldü.