Euro Bölgesi'nde işsizlik yüzde 6,2'ye geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Nisan 2025 işsizlik verilerini açıkladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki ay yüzde 6,3 iken nisan ayında yüzde 6,2'ye düştü.

AB genelinde ise mart ayında yüzde 5,9 olan işsizlik oranı nisan ayında da aynı seviyede kaldı. Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı Euro Bölgesi’nde yüzde 6,4, AB’de ise yüzde 6 olarak kayıtlara geçmişti.

Nisan ayında AB genelinde işsiz sayısı 12 milyon 902 bin, Euro Bölgesi'nde ise 10 milyon 680 bin olarak hesaplandı.

Genç işsizlik oranları ise dikkat çekici seviyelerde kalmaya devam etti. 25 yaş altı gençlerde işsizlik oranı AB’de yüzde 14,8, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,4 olarak ölçüldü. Genç işsiz sayısı AB’de 2 milyon 859 bin, Euro Bölgesi’nde ise 2 milyon 272 bin oldu.

Nisanda işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,9, Finlandiya'da yüzde 9,1, İsveç'te yüzde 8,6 ve Yunanistan'da yüzde 8,3 oldu.

Euro Bölgesi'nde işsizliğin hafif şekilde düşmesi, ekonomik toparlanma sinyali olarak değerlendirilirken, genç işsizlik oranlarındaki yüksek seviye, istihdam politikalarının önümüzdeki süreçte de öncelikli gündem olmaya devam edeceğini gösteriyor.