Euro Bölgesi'nde konut fiyatları ikinci çeyrekte yükseldi

Euro Bölgesi'nde konut fiyatları 2024 yılının ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 1,3 oranında artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, AB genelinde konut fiyatları ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 2,9 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında en yüksek artış Hırvatistan ve Portekiz'de gözlenirken, Fransa ve Belçika’da konut fiyatları geriledi.