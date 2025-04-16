Euro Bölgesi'nde mart enflasyonu beklentilere paralel geldi

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 oranında artış gösterdi. Bu oran, ekonomistlerin beklentileriyle örtüşerek piyasa tahminlerine paralel gerçekleşti.

Aylık bazda bakıldığında ise tüketici fiyat endeksi yüzde 0,6 oranında yükseldi. Bu artış da önceden öngörülen seviyelere uygun olarak kaydedildi.

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon göstergesi ise mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.