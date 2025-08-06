Euro Bölgesi'nde perakende satışlar arttı

Euro Bölgesi'nde tüketici harcamaları, Mayıs ayındaki düşüşün ardından Haziran ayında yeniden yükselişe geçti. Ekonomistler, bu artışı bölge ekonomisinin gümrük vergileri ve diğer zorluklara rağmen dayanıklılığının bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre, ikinci çeyreğin son ayında toplam perakende satış hacmi yüzde 0,3 arttı. Bu oran, analistlerin yüzde 0,4'lük beklentisinin altında kalsa da Mayıs ayında yaşanan düşüşün ardından dikkat çekici bir toparlanma olarak görülüyor.

Uzmanlar, bu verilerin Euro Bölgesi tüketicilerinin nispeten iyimser olduğunu ve tasarruf yerine harcama yapmayı tercih ettiğini ortaya koyduğunu belirtiyor. Güçlü iş piyasası ve politika yapıcıların yüzde 2 hedefinin altına inen enflasyonun etkisiyle artan reel ücretler, bu eğilimi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Öte yandan, küresel ticaret savaşlarının piyasa algısını olumsuz etkilemesi beklenirken, GSYİH verilerinden piyasa güvenine kadar birçok ekonomik gösterge Euro Bölgesi'nin dirençli yapısını ortaya koyuyor.

Perakende satışlarda yıllık bazda ise artış yüzde 3,1 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2,6'nın üzerinde gerçekleşti.