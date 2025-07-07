Euro Bölgesi’nde perakende satışlar mayısta geriledi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mayıs ayında önceki aya göre azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, bölgede perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,7 gerilerken, yıllık bazda ise yüzde 1,8 oranında artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) genelinde ise perakende satışlar mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,8 düşerken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 yükseldi.

Ekonomistlerin beklentisi, Euro Bölgesi'nde satışların aylık yüzde 0,8 azalması, yıllık bazda ise yüzde 1,2 artması yönündeydi. Açıklanan veriler, yıllık artışın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterirken, aylık düşüşün ise piyasa tahmininin hafif altında kaldığını ortaya koydu.

Aylık bazda perakende satışların en fazla arttığı ülkeler sırasıyla Portekiz (yüzde 2,1), Bulgaristan (yüzde 2) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (yüzde 1) oldu. En sert düşüşler ise İsveç (yüzde -4,6), Belçika (yüzde -2,5) ve Estonya (yüzde -2,2)'da kaydedildi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise GKRY (yüzde 7,9), Bulgaristan (yüzde 7,2) ve Lüksemburg (yüzde 6,3) perakende satışlarda en güçlü artışların görüldüğü ülkeler olurken, Finlandiya (yüzde -2,2), Letonya (yüzde -1,9) ve İsveç (yüzde -1,8) düşüş yaşayan ülkeler arasında yer aldı.