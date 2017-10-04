Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yüzde 0,5 azaldı

04 Ekim 2017

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, bu yılın ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar, temmuz ayına kıyasla 19 üyeli Euro Bölgesinde yüzde 0,5 geriledi. Perakende satışlar, 2016’nın ağustos ayına göre de yüzde 1,2 yükseldi.

Perakende satışlar piyasalardaki aylık yüzde 0,3 ve yıllık da yüzde 2,6’lık artış beklentisinin altında gerçekleşti.

Veriler, 28 üyeli AB'de ise perakende satışların ağustos ayında temmuz ayına göre değişmediğini, 2016’nın ağustos ayına göre yüzde 2 arttığını ortaya koydu.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında ağustosta aylık bazda perakende satışında en fazla azalış görülen ülke yüzde 1,3’le Portekiz olurken, en fazla artış görülen ülke yüzde 2,3’le Romanya oldu.

Yıllık bazda perakende satışlarda en fazla artış görülen ülke yüzde 15,8 ile Romanya oldu. Söz konusu dönemde perakende satışları azalan ülkeler ise yüzde 25,6 ile Lüksemburg ve 2,4’le Belçika olarak belirlendi.

Kaynak: AA