Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta geriledi

Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2024 yılı aralık ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2 oranında azaldı.

Piyasalarda, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,1 gerilemesi bekleniyordu. AB genelinde ise sanayi üretimi aralık ayında kasım ayına göre yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 1,7 düştü.

Ülkeler bazında değişim

Aralık ayında sanayi üretiminde en fazla artış gösteren ülkeler yüzde 8,2 ile İrlanda, yüzde 6,7 ile Lüksemburg ve yüzde 6,3 ile Hırvatistan oldu. Buna karşılık, en büyük düşüşler yüzde 6,8 ile Belçika, yüzde 4,4 ile Portekiz ve yüzde 3,3 ile Avusturya’da kaydedildi.

Yıllık bazda bakıldığında ise sanayi üretimi en çok yüzde 14,4 ile Malta, yüzde 10,1 ile İrlanda ve yüzde 7,6 ile Litvanya'da arttı. En fazla düşüş ise yüzde 9,5 ile Avusturya, yüzde 7,1 ile İtalya ve yüzde 6,4 ile Macaristan'da yaşandı.