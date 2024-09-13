Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda yüzde 0,3 geriledi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,7 azalacağı yönündeydi. AB'de ise sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,7 geriledi.

Aylık en büyük düşüş Malta'da, yıllık ise Macaristan'da

Temmuzda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş, yüzde 5,5 ile Malta'da, yüzde 4,8 ile Estonya'da ve yüzde 3,4 ile Romanya'da oldu. En fazla artış ise yüzde 9,2 ile İrlanda'da yüzde 8 ile Hırvatistan'da ve yüzde 7,3 ile Belçika'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla düşüş yüzde 6,4 ile Macaristan'da, yüzde 5,8 ile Estonya'da ve yüzde 5,5 ile Almanya'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 19,8 ile Danimarka'da yüzde 10,8 ile Yunanistan'da ve yüzde 6,4 ile Finlandiya'da tespit edildi.