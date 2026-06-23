Euro Bölgesi'nde toparlanma sinyali: PMI 3 ayın zirvesinde

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S&P Global, Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, mayısta 48,5 olan Euro Bölgesi bileşik PMI, haziranda 49,5'e çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Euro Bölgesi'nde mayısta 47,7 olan hizmet sektörü PMI, haziranda 48,9 oldu.

Mayıs ayında 51,6 olan imalat sanayi PMI ise haziranda 51,3 seviyesine indi. Böylece imalat sanayi PMI, son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi, haziranda bileşik PMI'ın 49,1, hizmet PMI'ın 48,6, imalat PMI’ın 51,6 olması yönündeydi.

Veriler, enflasyonist baskılardaki zayıflamayla birlikte Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın hız kestiğine işaret etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.