Euro Bölgesi’nde ÜFE martta beklentilerin üzerinde geriledi

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatlarında mart ayında sert bir düşüş yaşandı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 oranında azaldı. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 1,4'lük düşüşün de üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise ÜFE, yüzde 1,9 artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) genelinde ise ÜFE, aylık yüzde 1,6 düşerken, yıllık artış yüzde 2,1 olarak kaydedildi.

Üretici fiyatlarındaki bu düşüş, özellikle enerji fiyatlarında devam eden gevşemenin bir yansıması olarak değerlendirilirken, yıllık veriler ise önceki yüksek seviyelere kıyasla fiyat baskısının daha yavaşladığını ortaya koyuyor.

Mart ayında AB ülkeleri arasında üretici fiyatlarında aylık bazda en fazla artış Yunanistan’da yüzde 1,3 ile görüldü. Lüksemburg yüzde 0,9, Slovenya ise yüzde 0,6’lık artışla öne çıktı.

Diğer yandan, ÜFE’nin en fazla gerilediği ülkeler arasında Estonya yüzde 8’lik düşüşle başı çekerken, İspanya’da yüzde 3,9 ve İtalya’da yüzde 3,3’lük azalma kaydedildi.

Yıllık bazda ise ÜFE, Bulgaristan’da yüzde 22, İrlanda’da yüzde 10,6 ve Danimarka’da yüzde 10,2 artarken; Lüksemburg’da yüzde 4,5, Portekiz’de yüzde 1, Fransa ve Litvanya’da ise yüzde 0,6 oranında düşüş yaşandı.

Bu veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon görünümünü değerlendirirken dikkate alacağı temel göstergeler arasında yer alıyor. Üretici fiyatlarındaki bu eğilim, önümüzdeki aylarda tüketici enflasyonu üzerinde de etkili olabilir.