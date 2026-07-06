Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları beklentiyi aştı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık artış ise yüzde 5,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'ne ilişkin mayıs ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi. Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 5,7 artış kaydetti.

Euro Bölgesi'nde de üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık artış yüzde 5,9 oldu.

Yıllık artış beklentiyi aştı

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 5,7 artacağı yönündeydi. Böylece aylık veri beklentiye paralel gelirken, yıllık artış beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

En yüksek aylık artış GKRY'de

AB ülkeleri arasında mayıs ayında üretici fiyatlarının aylık bazda en fazla arttığı ülke yüzde 3,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) oldu. GKRY'yi yüzde 2,8 ile İrlanda ve yüzde 1,9 ile Hollanda izledi.

Aynı dönemde ÜFE, Hırvatistan'da yüzde 2,1, Macaristan'da yüzde 1,3 ve İtalya'da yüzde 0,5 geriledi.

Yıllık bazda Bulgaristan öne çıktı

Üretici fiyatları mayıs ayında yıllık bazda en fazla Bulgaristan'da yükseldi. Bulgaristan'da ÜFE yüzde 19,3 artarken, Romanya'da yüzde 13,5 ve Litvanya'da yüzde 12,3 artış kaydedildi.

Lüksemburg ise yüzde 3,2'lik düşüşle yıllık bazda üretici fiyatlarının gerilediği ülkeler arasında yer aldı.