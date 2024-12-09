Euro Bölgesi'nde Yatırımcı Güven Endeksi son bir yılın en düşük seviyesinde

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, 2024 yılına girerken yeniden olumsuz bir tablo ortaya koydu. Sentix tarafından açıklanan verilere göre, yatırımcı güven endeksi, bir önceki ay -12,8 puan seviyesinde bulunurken, Aralık ayında -17,5 puana gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesini gördü.

Bu gerileme, özellikle Almanya’daki siyasi kriz ve belirsizlikler ile bağlantılı olarak ortaya çıktı. Almanya’da koalisyon hükümetinin dağılması, ekonomik iyimserliği silip süpürerek yatırımcıların ekonomiye olan güvenini zedeledi. Bunun sonucunda Almanya’nın yatırımcı güven endeksi de -29,8 puandan -33,2 puana düşerek ciddi bir kayıp yaşadı.

Euro Bölgesi’nin genel ekonomik göstergelerine dair bir diğer olumsuz sinyal ise cari endeksin -21,5 puandan -28,5 puana gerilemesi oldu. Ayrıca, beklenti endeksi de -3,8 puandan -5,8 puana düşerek yatırımcıların geleceğe dair beklentilerinin kötüleştiğini gösterdi.

Almanya’daki siyasi belirsizliklerin yanı sıra, Euro Bölgesi genelindeki ekonomik durum da yatırımcı güveninin zayıflamasına katkı sağladı. Cari endeks, 2020 yılının Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine ulaşarak ekonomiye dair daha büyük endişeleri gözler önüne serdi.

Yatırımcılar, özellikle Almanya’daki gelişmeleri ve bölgesel ekonomik dinamikleri göz önünde bulundurarak, 2024 yılı için daha temkinli bir yaklaşım benimsemiş görünüyor. Bu durum, Euro Bölgesi ekonomisi için 2024 yılı itibarıyla daha zorlu bir dönem öngörüsüne neden olabilir.

Yatırımcı güvenindeki bu azalma, sadece Almanya'yı değil, Euro Bölgesi’nin genelini de etkileyerek ekonominin toparlanma sürecini zora sokuyor. Aralık ayında açıklanan bu veriler, Euro Bölgesi ekonomisinin karşılaştığı zorlukların ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle 2024 yılı için daha temkinli bir büyüme beklenebileceğini ortaya koyuyor.